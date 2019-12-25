Дачные рецепты от Александра Бельковича: готовим вместе бургеры, плов, хачапури и острые крылышки

Piter.TV публикует подборку блюд, которые сможет приготовить на костре любой дачник.

Летом многие люди стремятся уехать из душных и пыльных городов на дачу. Солнце, свежий воздух, пение птиц и тишина… В таких условиях (а особенно после работы на грядках) волей-неволей разыграется аппетит.

Считается, что еда, приготовленная на костре – самая вкусная. Ловите рецепты четырех блюд, которые подготовил для вас шеф-повар и ведущий программы "ПроСто кухня" на СТС Александр Белькович. Оказывается, на костре можно запекать не только картошку и жарить шашлыки, но и приготовить такие ресторанные блюда, как бургеры, плов, хачапури и острые крылышки.

Бургер рецепт

Ингредиенты:

Фарш говяжий 650 г

Булки для бургеров 4 штуки

Помидор средний 1 штука

Салат латук 4 листа

Маринованные огурцы мелкие 2 штуки

Сыр плавленый 2 слайса

Таледжио сыр 30 г

Красный лук половинка

Брусничное варенье 2 ч. ложки

Барбекю соус 1 ст. ложки

Майонез 1 ст. ложки

Подсолнечное масло для смазывания решетки

Соль

Перец

Приготовление

Фарш посолить парой щепоток, поперчить по вкусу и перемешать руками.

Совет от шефа: "Чем жирнее фарш, тем лучше".

Решетку на мангале смазать салфеткой пропитанной 10 мл подсолнечного масла.

Совет от шефа: "Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня".

Визуально поделить фарш на четыре части, каждую часть отбить и сформировать котлету, слегка спрессовать, переложить на решетку и обжарить с двух сторон.

Разрезать булки на две равные части.

Помидор, лук и огурцы нарезать тонкими слайсами. Подготовить листья салата.

Отправить все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушить на углях.

Совет от шефа: "Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли".

Смешать майонез и соус барбекю (по 1 ст. ложке).

Сборка гастрономического бургера

Таледжио нарезать тонкими слайсами и положить на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр.

На каждую половинку двух булок положить по листику салата и несколько слайсов помидора.

На слайсы помидоров выложить по котлете с сыром таледжио и смазать сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.

Сборка барбекю-бургера

Положить по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке.

Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазать соусом (майонез с барбекю), положить по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата.

На каждый лист салата выложить по котлете с плавленым сыром, выложить слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.

Хачапури на шампурах

Ингредиенты:

Сулугуни 410 г

Слоеное бездрожжевое тесто 250 г

Яйцо 1 штука

Мука 30 г

3 шампура

Приготовление

Сыр нарезать на крупные кусочки и нанизать плотно по 3 кусочка по центру на каждый шампур.

На стол насыпать 30 г муки и положить сверху заранее размороженный пласт слоеного теста, немного посыпать мукой сверху. Тесто разрезать на три равные горизонтальные полоски, слегка раскатать скалкой полоски в стороны по ширине и длине.

Тесто накрутить на сыр по спирали внахлест и с небольшим натяжением, в самом начале закрепить тесто к шампуру. Таким образом сделать три заготовки хачапури.

Совет от шефа: "Тесто нужно плотно закручивать по спирали не оставляя дырочек, иначе сыр вытечет".

Яйцо взбить и смазать каждый хачапури с помощью кисточки.

Отправить шампура с хачапури на мангал с сильно горячими углями, но без открытого огня.

Обжарить хачапури со всех сторон до запеченной корочки прокручивая шампура, чтобы тесто схватилось. А затем довести до готовности на слабых углях.

Совет от шефа: "Сначала хачапури нужно как следует обжечь на сильном нагреве углей, а затем довести до готовности на слабых углях".

Снять шампуры с мангала, когда тесто полностью пропечется или в некоторых случаях – начнет просачиваться сыр сквозь тесто.

Каждый хачапури снять с шампура.

Плов на костре

Ингредиенты:

Баранина лопатка 1 кг

Бараний курдюк 70 г

Рис для плова 2 кг

Лук репчатый 1 кг

Морковь 1 кг

Чили перец красный 2 штуки

Чеснок 5 головок

Изюм белый светлый 100 г

Барбарис 20 г

Смесь специй для плова 50 г

Зира 1,5 ст. ложки

Растительное масло 150 мл

Вода 1,5 л

Помидоры 1 кг

Красный лук 1 штука

Тархун (эстрагон) свежий 5 г

Соль

Приготовление

Поставить казан на сильный огонь.

Курдюк нарезать крупными кусками и отправить в казан. Потемневший и уменьшившийся в размере курдюк вытащить шумовкой, нужен только жир.

Совет от шефа: "Курдючный жир – основа плова".

Баранину нарезать крупными кусками и отправить в казан в курдючный жир одну часть мяса обжариваться. Затем вытащить обжаренное мясо и отправить вторую часть мяса, а затем вытащить вторую партию мяса в миску к первой партии.

Совет от шефа: "Мясо молодого барашка готовится быстрее, чем старого. Его нужно обжаривать частями, чтобы поддерживать температуру жира".

В казан к курдючному жиру влить 150 мл подсолнечного масла.

Лук очистить и нарезать тонкой соломкой, отправить в казан и обжарить до золотистого цвета.

Совет от шефа: "Зирвак – база плова, обжаренные овощи с мясом и специями до момента забрасывания плова".

Морковь очистить, нарезать соломкой средней толщины, отправить в казан и слегка обжарить.

Мясо отправить к овощам, немного обжарить и влить 500 мл воды, когда вода начнет закипать, влить частями еще 500 мл воды. Мясо после закипания кипятить в течение 15 минут подливая воду по необходимости.

Совет от шефа: "Мясо взрослого барашка нужно томить 30 минут, периодически подливая воду. Мясо молодого барашка довести до кипения и кипятить 5-10 минут".

Закинуть к мясу с овощами смесь для плова, зиру и тушить 5 минут. Закинуть барбарис и изюм, добавить несколько больших щепоток соли и перемешать.

Неочищенные головки чеснока отправить в зирвак равномерно распределив по поверхности.

Влить еще 500 мл воды и кипятить еще 5 минут.

Рис промыть водой.

Убрать чеснок из казана, засыпать зирвак рисом и распределить по всей площади, так чтобы жидкость покрыла рис. Сверху выложить обратно чеснок и слегка утопить в рис.

Чили отправить в казан и углубить в рис.

Казан накрыть крышкой и томить еще 25 минут на слабом нагреве. Когда рис начнет прилипать к стенкам казана – плов готов. Готовый плов отставить в сторону настаиваться на 25-30 минут.

Ачучук

Помидоры нарезать крупными дольками и отправить в салатник.

Красный лук очистить, нарезать полукольцами и отправить к помидорам. Нарвать руками листики тархуна и отправить к помидорам с луком, посолить щепоткой и перемешать.

Сервировка

Выложить из готового плова чеснок и чили.

Плов переложить в большую тарелку, по краям выложить головки чеснока и чили сверху.

Плов подается с ачучуком.

Крылышки рецепт фото

Ингредиенты:

Куриные крылья целые 15 штук

Шампиньоны (крупные) 500 г

Сливочное масло 100 г

Наршараб гранатовый соус 130 мл

Аджика 1,5 ч. ложки

Сахар 2 щепотки

Соль

Перец

Приготовление

Маринад:

В большую миску налить гранатовый соус, добавить аджику, 2 щепотки сахара, поперчить и хорошенько перемешать. Отправить крылья в маринад, перемешать и оставить мариноваться.

Совет от шефа: "В таком маринаде крылья быстро замаринуются, не обязательно долго мариновать мясо".

Переложить крылья на решетку, равномерно распределить по поверхности, накрыть второй решеткой и закрыть на кольцо – замок. Отправить на мангал и обжаривать равномерно с двух сторон на тлеющих углях до готовности. В процессе обжаривания посолить парой щепоток.

Совет от шефа: "Посолить крылья надо в процессе обжаривания, если соль добавить в маринад, то получится слишком жидкий". Совет от шефа: "Крылья готовы, если мясо легко отходит от кости".

У шампиньонов оторвать ножки и в каждую шапочку всыпать по щепотке соли. Переложить грибы на решетку и отправить на мангал, держать на нагреве до готовности.

Совет от шефа: "Чем крупнее шампиньоны, тем лучше". Совет от шефа: "Шампиньоны с солью при нагревании выделят вкусный грибной бульон".

Ножки шампиньонов насадить на шампур и обжарить на мангале до готовности.

Когда в шапочках шампиньонов появится бульон, в каждую шапочку отправить по кусочку сливочного масла и поперчить по вкусу. Подержать на нагреве пока не растопится масло.

Сервировка

Подавать обжаренные крылья с шапочками шампиньонов.

Фото: пресс-служба СТС