Дачные рецепты от Александра Бельковича: готовим вместе бургеры, плов, хачапури и острые крылышки

Летом многие люди стремятся уехать из душных и пыльных городов на дачу. Солнце, свежий воздух, пение птиц и тишина… В таких условиях (а особенно после работы на грядках) волей-неволей разыграется аппетит.
Считается, что еда, приготовленная на костре – самая вкусная. Ловите рецепты четырех блюд, которые подготовил для вас шеф-повар и ведущий программы "ПроСто кухня" на СТС Александр Белькович. Оказывается, на костре можно запекать не только картошку и жарить шашлыки, но и приготовить такие ресторанные блюда, как бургеры, плов, хачапури и острые крылышки.
Бургер рецепт
Ингредиенты:
Фарш говяжий 650 г
Булки для бургеров 4 штуки
Помидор средний 1 штука
Салат латук 4 листа
Маринованные огурцы мелкие 2 штуки
Сыр плавленый 2 слайса
Таледжио сыр 30 г
Красный лук половинка
Брусничное варенье 2 ч. ложки
Барбекю соус 1 ст. ложки
Майонез 1 ст. ложки
Подсолнечное масло для смазывания решетки
Соль
Перец
Приготовление
Фарш посолить парой щепоток, поперчить по вкусу и перемешать руками.
Совет от шефа: "Чем жирнее фарш, тем лучше".
Решетку на мангале смазать салфеткой пропитанной 10 мл подсолнечного масла.
Совет от шефа: "Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня".
Визуально поделить фарш на четыре части, каждую часть отбить и сформировать котлету, слегка спрессовать, переложить на решетку и обжарить с двух сторон.
Разрезать булки на две равные части.
Помидор, лук и огурцы нарезать тонкими слайсами. Подготовить листья салата.
Отправить все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушить на углях.
Совет от шефа: "Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли".
Смешать майонез и соус барбекю (по 1 ст. ложке).
Сборка гастрономического бургера
Таледжио нарезать тонкими слайсами и положить на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр.
На каждую половинку двух булок положить по листику салата и несколько слайсов помидора.
На слайсы помидоров выложить по котлете с сыром таледжио и смазать сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.
Сборка барбекю-бургера
Положить по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке.
Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазать соусом (майонез с барбекю), положить по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата.
На каждый лист салата выложить по котлете с плавленым сыром, выложить слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.
Хачапури на шампурах
Ингредиенты:
Сулугуни 410 г
Слоеное бездрожжевое тесто 250 г
Яйцо 1 штука
Мука 30 г
3 шампура
Приготовление
Сыр нарезать на крупные кусочки и нанизать плотно по 3 кусочка по центру на каждый шампур.
На стол насыпать 30 г муки и положить сверху заранее размороженный пласт слоеного теста, немного посыпать мукой сверху. Тесто разрезать на три равные горизонтальные полоски, слегка раскатать скалкой полоски в стороны по ширине и длине.
Тесто накрутить на сыр по спирали внахлест и с небольшим натяжением, в самом начале закрепить тесто к шампуру. Таким образом сделать три заготовки хачапури.
Совет от шефа: "Тесто нужно плотно закручивать по спирали не оставляя дырочек, иначе сыр вытечет".
Яйцо взбить и смазать каждый хачапури с помощью кисточки.
Отправить шампура с хачапури на мангал с сильно горячими углями, но без открытого огня.
Обжарить хачапури со всех сторон до запеченной корочки прокручивая шампура, чтобы тесто схватилось. А затем довести до готовности на слабых углях.
Совет от шефа: "Сначала хачапури нужно как следует обжечь на сильном нагреве углей, а затем довести до готовности на слабых углях".
Снять шампуры с мангала, когда тесто полностью пропечется или в некоторых случаях – начнет просачиваться сыр сквозь тесто.
Каждый хачапури снять с шампура.
Плов на костре
Ингредиенты:
Баранина лопатка 1 кг
Бараний курдюк 70 г
Рис для плова 2 кг
Лук репчатый 1 кг
Морковь 1 кг
Чили перец красный 2 штуки
Чеснок 5 головок
Изюм белый светлый 100 г
Барбарис 20 г
Смесь специй для плова 50 г
Зира 1,5 ст. ложки
Растительное масло 150 мл
Вода 1,5 л
Помидоры 1 кг
Красный лук 1 штука
Тархун (эстрагон) свежий 5 г
Соль
Приготовление
Поставить казан на сильный огонь.
Курдюк нарезать крупными кусками и отправить в казан. Потемневший и уменьшившийся в размере курдюк вытащить шумовкой, нужен только жир.
Совет от шефа: "Курдючный жир – основа плова".
Баранину нарезать крупными кусками и отправить в казан в курдючный жир одну часть мяса обжариваться. Затем вытащить обжаренное мясо и отправить вторую часть мяса, а затем вытащить вторую партию мяса в миску к первой партии.
Совет от шефа: "Мясо молодого барашка готовится быстрее, чем старого. Его нужно обжаривать частями, чтобы поддерживать температуру жира".
В казан к курдючному жиру влить 150 мл подсолнечного масла.
Лук очистить и нарезать тонкой соломкой, отправить в казан и обжарить до золотистого цвета.
Совет от шефа: "Зирвак – база плова, обжаренные овощи с мясом и специями до момента забрасывания плова".
Морковь очистить, нарезать соломкой средней толщины, отправить в казан и слегка обжарить.
Мясо отправить к овощам, немного обжарить и влить 500 мл воды, когда вода начнет закипать, влить частями еще 500 мл воды. Мясо после закипания кипятить в течение 15 минут подливая воду по необходимости.
Совет от шефа: "Мясо взрослого барашка нужно томить 30 минут, периодически подливая воду. Мясо молодого барашка довести до кипения и кипятить 5-10 минут".
Закинуть к мясу с овощами смесь для плова, зиру и тушить 5 минут. Закинуть барбарис и изюм, добавить несколько больших щепоток соли и перемешать.
Неочищенные головки чеснока отправить в зирвак равномерно распределив по поверхности.
Влить еще 500 мл воды и кипятить еще 5 минут.
Рис промыть водой.
Убрать чеснок из казана, засыпать зирвак рисом и распределить по всей площади, так чтобы жидкость покрыла рис. Сверху выложить обратно чеснок и слегка утопить в рис.
Чили отправить в казан и углубить в рис.
Казан накрыть крышкой и томить еще 25 минут на слабом нагреве. Когда рис начнет прилипать к стенкам казана – плов готов. Готовый плов отставить в сторону настаиваться на 25-30 минут.
Ачучук
Помидоры нарезать крупными дольками и отправить в салатник.
Красный лук очистить, нарезать полукольцами и отправить к помидорам. Нарвать руками листики тархуна и отправить к помидорам с луком, посолить щепоткой и перемешать.
Сервировка
Выложить из готового плова чеснок и чили.
Плов переложить в большую тарелку, по краям выложить головки чеснока и чили сверху.
Плов подается с ачучуком.
Крылышки рецепт фото
Ингредиенты:
Куриные крылья целые 15 штук
Шампиньоны (крупные) 500 г
Сливочное масло 100 г
Наршараб гранатовый соус 130 мл
Аджика 1,5 ч. ложки
Сахар 2 щепотки
Соль
Перец
Приготовление
Маринад:
В большую миску налить гранатовый соус, добавить аджику, 2 щепотки сахара, поперчить и хорошенько перемешать. Отправить крылья в маринад, перемешать и оставить мариноваться.
Совет от шефа: "В таком маринаде крылья быстро замаринуются, не обязательно долго мариновать мясо".
Переложить крылья на решетку, равномерно распределить по поверхности, накрыть второй решеткой и закрыть на кольцо – замок. Отправить на мангал и обжаривать равномерно с двух сторон на тлеющих углях до готовности. В процессе обжаривания посолить парой щепоток.
Совет от шефа: "Посолить крылья надо в процессе обжаривания, если соль добавить в маринад, то получится слишком жидкий".
Совет от шефа: "Крылья готовы, если мясо легко отходит от кости".
У шампиньонов оторвать ножки и в каждую шапочку всыпать по щепотке соли. Переложить грибы на решетку и отправить на мангал, держать на нагреве до готовности.
Совет от шефа: "Чем крупнее шампиньоны, тем лучше".
Совет от шефа: "Шампиньоны с солью при нагревании выделят вкусный грибной бульон".
Ножки шампиньонов насадить на шампур и обжарить на мангале до готовности.
Когда в шапочках шампиньонов появится бульон, в каждую шапочку отправить по кусочку сливочного масла и поперчить по вкусу. Подержать на нагреве пока не растопится масло.
Сервировка
Подавать обжаренные крылья с шапочками шампиньонов.
Фото: пресс-служба СТС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все