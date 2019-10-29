Константин Хабенский и талисман Евро-2020 навестили пациентов детской онкологии

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы против рака.

Константин Хабенский и талисман ЕВРО 2020 Скиллзи встретились с пациентами НИИ детской онкологии. Гости провели для ребят футбольную викторину и вручили подарки.

Встречу приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. По словам организаторов, подобные встречи и позитивные эмоции крайне важны для маленьких пациентов.

Я очень надеюсь, что все скоро поправятся и будут либо болеть за футбол, либо играть. Константин Хабенский, народный артист России, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга

Мы помогли создать специальные комнаты в нескольких детских клиниках, та, в которой мы сегодня находимся, онкологии имени Горбачевой - это шестая клиника, где мы делаем подобные комнаты. Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евроо-2020



Константин Хабенский обсудил с директором НИИ Горбачевой дальнейшее сотрудничество. За 11 лет работы фонд Хабенского помог 2500 детям с различными опухолями мозга.

Фото и видео: Piter.TV