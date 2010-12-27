Константин Эрнст женился на модели

Константин Эрнст женился на 29-летней модели, от которой уже есть 2 ребенка.

Генеральный директор "Первого канала" женился на 29-летней модели Софье Заики.

Как пишут СМИ, свадьба была скромной и состоялась в кругу семьи. Сами супруги не комментируют произошедшего события. Но стоит заметить, что Софья в светской хронике фигурирует уже под двойной фамилией Заика-Эрнст.

Напомним, о романе Эрнста и Софьи стало известно в 2014 году. На тот момент для продюсера было много событий, которые влияли на его карьеру. Одно из них - церемония открытия Олимпиады, именно Софья поддерживала Константина в тот период. Однако Эрнст представлял Софью как свою личную помощницу.

Известно, что в 2016 году у пары родилась дочь, а совсем недавно Софья родила возлюбленному вторую дочку.

Фото: EAST NEWS