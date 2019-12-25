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Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых звезд
Сегодня, 14:25
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Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых звезд

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По его мнению, единичные решения "не могут сделать погоду".

В среду, 23 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых звезд на фоне военной спецоперации на Украине. По его мнению, единичные решения "не могут сделать погоду".

Журналисты спросили у Пескова, как он реагирует на информацию об отъезде звезд из-за проведения военной спецоперации на Украине. Представитель президента РФ подчеркнул, что Россия богата на таланты и звезд.

Люди искусства должны нести искусство людям. Мне кажется, так лучшим образом они могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Как отметил Песков, глава государства пока не планирует отдельную беседу с мастерами культуры. Он слишком занят.

Ранее МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что проблемы в сфере нераспространения вооружений будут расти с каждым днем.

Фото: kremlin.ru

Теги: деятели культуры, звезды, песков, шоубизнес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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