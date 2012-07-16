Лавров: проблемы в сфере нераспространения вооружений будут расти с каждым днем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свою точку зрения по поводу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Он уверен, что ситуация будет обостряться с каждым днем. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства упомянул, выступая перед слушателями в МГИМО.
Они попросили Лаврова прокомментировать текущую ситуацию с соблюдением режимов нераспространения ОМУ. По словам главы МИД РФ, "до сих пор были сложности с организацией обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он напомнил, что эти мероприятия проводятся каждые пять лет. Москва отправила запрос США. В письме российская сторона указала, что ждет подтверждение того, что "они выдадут визы всем без исключения членам российской делегации", направленным на это мероприятие. Лавров уверен, что Америка будет "опять темнить" и придумывать отмазки, чтобы не выдавать визы российским делегатам.
Ранее Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело.
Фото: официальный сайт администрации президента РФ
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