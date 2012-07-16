Лавров: проблемы в сфере нераспространения вооружений будут расти с каждым днем

Лавров уверен, что Америка будет "опять темнить" и придумывать отмазки, чтобы не выдавать визы российским делегатам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свою точку зрения по поводу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Он уверен, что ситуация будет обостряться с каждым днем. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства упомянул, выступая перед слушателями в МГИМО.

Они попросили Лаврова прокомментировать текущую ситуацию с соблюдением режимов нераспространения ОМУ. По словам главы МИД РФ, "до сих пор были сложности с организацией обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он напомнил, что эти мероприятия проводятся каждые пять лет. Москва отправила запрос США. В письме российская сторона указала, что ждет подтверждение того, что "они выдадут визы всем без исключения членам российской делегации", направленным на это мероприятие. Лавров уверен, что Америка будет "опять темнить" и придумывать отмазки, чтобы не выдавать визы российским делегатам.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело.

Фото: официальный сайт администрации президента РФ