Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

Лавров подчеркнул, что на данный момент "трудно избавиться от впечатления", что Украину "держат за руки американские коллеги".

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО сказал, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

По его словам, Киев постоянно меняет свою позицию в этом вопросе. Украинская сторона выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров. Лавров подчеркнул, что на данный момент "трудно избавиться от впечатления", что Украину "держат за руки американские коллеги". У главы внешнеполитического ведомства сложилось ощущение, что Америке "просто не выгодно, чтобы этот процесс завершился быстро". По словам Лаврова, США планируют "продолжать накачивать Украину оружием".

Ранее Лавров назвал спекуляцией слова о том, что Китай может напасть на Тайвань.

Фото: kremlin.ru