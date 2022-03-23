Лавров назвал спекуляцией слова о том, что Китай может напасть на Тайвань

По словам Лаврова, он опирается только на официальные комментарии после недавнего общения Байдена с председателем Си Цзиньпином.

МИД России Сергей Лавров назвал спекуляцией слова о предполагаемом нападении Китая на Тайвань. Об этом он заявил в ходе общения со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава внешнеполитического ведомства отказался комментировать "кто что каким цветом красит в Вашингтоне и что подписывает американский лидер Джо Байден". По словам Лаврова, он опирается только на официальные комментарии после недавнего общения Байдена с председателем Си Цзиньпином. Он напомнил, что Китай заявлял о недопустимости отхода от единожды заявленной линии США, на наличие только одного Китая. В Белом доме утверждали, что Байден подтвердил политику по Тайваню.

Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Сергей Лавров, МИД России

Ранее глава внешнеполитического российского ведомства упомянул, что русофобия в западных странах является приговором цивилизации.

Видео: МИД России