Челлендж для звёзд шоубизнеса и науки: в Карелии стартовали съёмки реалити-шоу "Вызов"

ТНТ устроит спортивно-развлекательный турнир с участием 12 знаменитостей и 12 звёзд из мира науки.

В новом сезоне ТНТ делает ставку на реалити-шоу и впервые выпустит одновременно сразу три премьерных проекта, одним из которых станет "Вызов". Звёзд из мира науки объединят с музыкантами, блогерами, актёрами, танцовщиками, стилистами и киберспортсменами. Их поделят на пары и будут давать задания, чтобы проверить физическую готовность участников и их умение работать в команде с партнёром. В каждой паре продюсеры сведут по одной знаменитости и одному представителю из науки, музыки, литературы. Ведущие проекта – шоумен и комментатор "МАТЧ ТВ" Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора Института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.

Начнут турнир 12 пар, и на дистанции из 10 серий они определят сильнейший и умнейший тандем. К большому финалу их проведёт 18 испытаний, в которых парам нужно сыграться: научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи. Каждый должен быть полезен, не перетягивая внимание на себя. В каждом выпуске выбывает одна пара. Время между испытаниями участники проведут в кэмпинге.

В кэмпинг посреди живописных пейзажей Карелии заселились фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка. В пару к ним встанут химик Мария Рындык, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

ТНТ даёт возможности самым умным, самым талантливым, самым креативным и самым целеустремлённым людям вне зависимости от того, сколько у них подписчиков в соцсетях, синглов в чартах и проектов в фильмографии. В этом шоу мы показываем, что звезда – это не всегда тот, кто на хайпе. Карелия проверит на прочность и находчивость, а зритель, я уверена, будет болеть за дуэты знаменитостей и элиты нашей страны, потому что ребята, которые добились таких результатов в столь юном возрасте в науке, музыке и литературе вполне возможно станут новыми Ломоносовыми, Циалковскими и Королевыми. Мне очень приятно, что канал ТНТ одним из первых начинает производить реалити с нуля. Это не франшиза, не проект, который мы купили у кого-то, а проект, который мы придумали сами от начала до конца. И это делает его еще более значимым. Тина Канделаки, телеведущая

Реалити-шоу "Вызов" – скоро на ТНТ.

Фото: ТНТ