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В Карелии в ДТП с грузовиком пострадали три человека

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Им оказали медицинскую помощь.

В Карелии в ДТП с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 26 мая на трассе "Кола" вблизи поселка Янишполе. Водитель Mitsubishi L200 выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП пострадали оба водителя и 22-летний пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь. Госавтоинспекция проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что при наезде автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 человек.

Видео: Госавтоинспекция Карелии

Теги: автомобиль, грузовик, дтп, карелия, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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