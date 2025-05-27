Им оказали медицинскую помощь.

В Карелии в ДТП с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 26 мая на трассе "Кола" вблизи поселка Янишполе. Водитель Mitsubishi L200 выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП пострадали оба водителя и 22-летний пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь. Госавтоинспекция проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что при наезде автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 человек.

Видео: Госавтоинспекция Карелии