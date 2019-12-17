Бронзит прокомментировал попадание его мультфильма в шорт-лист "Оскара"

Режиссер отметил, что был удивлен этому факту.

Российский режиссер и художник-мультипликатор Константин Брозит прокомментировал попадание его мультфильма "Он не может жить без космоса" в шорт-лист "Оскара". Он отметил, что был удивлен этому факту, однако принимать поздравления пока не спешит. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Бронзит заявил, что из сотни фильмов осталось десять. Однако дальше из этой десятки нужно попасть в топ-5. Именно эта пятерка будет в числе номинантов. "Тогда можно поздравлять или не поздравлять", - отметил режиссер.

По словам создателя, мультфильм получился сложный и тяжеловесный для академиков. Он вообще не рассчитывал попасть в шорт-лист. "Удивлен, что фильм замечен", - заявил Бронзит.

Сейчас короткометражка российского режиссера вышла на следующий круг голосования. Этот этап будет длиться почти месяц. Номинантов в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм " назовут 13 января. Конкурентами России стали претенденты из Чехии, США, Франции, Нидерландов, Канады, Португалии и Китая.

В шорт-листе "Оскара" оказался еще один российский фильм. В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" представлена картина Кантемира Балагова "Дылда".

Фото: кадры из мультфильма "Он не может жить без космоса"