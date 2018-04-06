Конор МакГрегор сдался полиции: появились подробности и новое видео нападения на автобус с бойцами UFC

Расследованием нападения занимается полиция штата и UFC. МакГрегор будет отвечать за нанесения увечий американскому бойцу Маклу Кьезу и за порчу автобуса.

Чуть ранее Piter.TV публиковал видео нападения ирландского бойца MMA на автобус с другими спортсменами, в ходе которого американскому бойцу Майклу Кьезу были нанесены серьезные травмы. Сейчас появилось новое видео и подробности нападения.

Инцидент произошел в Нью-Йорке 5 апреля. Во время нападения серьезно пострадал американский боец UFC Майкл Кьеза. Предположительно ирландец вышел из себя из-за лишения его чемпионского пояса. В соцсетях перед этим МакГрегор написал, - "вам у меня ничего не отнять". В этом автобусе находился и российский боец Хабиб Нурмагомедов, который претендует на чемпионство в легком весе.

Сообщается, что Майкл Кьез получил глубокие порезы из-за разбившегося стекла автобуса. МакГрегор ворвался на парковку, где был автобус со спортсменами, поднял ограждение и запустил в автобус. Несколько раз ударил другого мужчину по лицу. После нападения Конор МакГрегор сдался полиции. Расследованием этого инцидента занимается UFC и полиция штата. МакГрегору предстоит ответить за порезы Кьезу, нанесение ударов человеку и материальный ущерб автобуса, который оценен в 8 тысяч долларов.

Майкл Кьез должен был провести бой с Энтони Петтисом, но медики не допустили бойца до поединка.

Видео: Telegram