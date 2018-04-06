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Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC в Нью Йорке

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В сети появилось видео нападения ирландского бойца UFC на автобус с другими спортсменами.

Ирландский боец Конор МакГрегор атаковал автобус, в котором были другие участники боев абсолютного бойцовского турнира.

Инцидент произошел в Нью-Йорке 5 апреля. Во время нападения серьезно пострадал американский боец UFC Майкл Кьеза. Предположительно ирландец вышел из себя из-за лишения его чемпионского пояса. В соцсетях перед этим МакГрегор написал, - "вам у меня ничего не отнять". В этом автобусе находился и российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Полиция расследует нападение Конора МакГрегора. 

Видео: Twitter/@WAFCNathan

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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