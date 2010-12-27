Смольный закупает автобусы на 1 млрд рублей

Смольный готов потратить на закупку новых газовых автобусов 1 млрд рублей

ГУП "Пассажиравтотранс" закупит 56 газовых автобусов. Гласит информация, размещенной оператором 29 декабря на сайте госзакупок. На закупку петербургские власти собираются потратить около миллиарда рублей.

Город планирует приобрести 36 автобусов за 524 млн рублей, которые будут рассчитаны на 90 человек, а также 20 автобусов "особо большой вместимости" на 170 человек за 389 млн рублей.

Все транспортные средства должны быть оборудованы местами для инвалидных колясок и оснащены специальными платформами для их подъема в салон. Газовый двигатель должен быть не ниже экологического класса "Евро-5".

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 января, результаты закупки будут подведены 22 января.

Фото: сайт ГУП "Пассажиравтотранс"