Первый конкурс на приобретение соцжилья объявлен в Петербурге

Цена за 1 кв.м. составит 160 тыс. рублей.

Власти Северной столицы объявили первый в городе конкурс на приобретение социального жилья. Как передаёт комитет имущественных отношений (КИО), начальную стоимость контракта оценили в 409 млн рублей.

Цена 1 кв.м. жилья составит 160 тыс. рублей, что ниже рыночной стоимости новостроек на четверть.

Ведомство добавило, что за 2023 год Петербург намерен приобрести квартиры для детей–сирот и льготников на сумму более 11 млрд рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Фото: Piter.TV