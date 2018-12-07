Церемония вручения премии "Золотое перо" - трансляция на Piter.TV

Мероприятие пройдет 22 марта в Доме журналиста.

В пятницу, 22 марта, в Доме журналиста состоится XXIV церемония вручения профессиональной премии "Золотое перо". Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Победители будут определены по 13 номинациям, среди которых "Журналист года", "Человеческая история", "Культура", "Расследование", "Новые медиа", "Экономика", "Политика", "Гражданское общество", "Областное событие", "Спорт", "За вклад в развитие журналистики", "ТВ", "Фото".

Жюри конкурса "Золотое перо-2018" возглавил генеральный директор интернет-издания "Бумага" Кирилл Артеменко. Председателем наблюдательного совета стала Людмила Фомичёва - председатель Союза журналистов СПб и ЛО .

В этом году конкурс "Золотое перо" пройдет в 24 раз. Его целью является выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания.

Начало мероприятия в 18:00. Вход строго по пригласительным. Piter.TV будет вести прямую трансляцию. Переходите по ссылке: https://piter.tv/conference/945/

Видео: Piter.TV