Конкурс "Учитель года-2025" состоится в Петербурге

Начало февраля знаменуется стартом очередного этапа Всероссийского педагогического конкурса "Учитель года-2025" в Петербурге. Организованный при поддержке Министерства просвещения, Общероссийского профсоюза образования и "Учительской газеты", конкурс впервые прошёл в 1990 году, а с 1992 года стал проводиться ежегодно. Каждый год участники — десятки тысяч педагогов из разных уголков страны — борются за титул лучшего преподавателя, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Победителем конкурса "Учитель года-2024" стал физик из академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес — Леонид Дедюха. Его успех позволил Петербургу претендовать на проведение финала национального этапа в 2025 году.

Предыдущий успех Северная столица праздновала в 2017 году, когда победу одержал историк и преподаватель обществознания Илья Демаков. Депутат Законодательного собрания Марина Шишкина прокомментировала событие следующим образом: "Этот конкурс представляет собой символ признания обществом заслуг лучших педагогов, отдающих своё сердце ученикам. Это не просто оценка профессионализма, но и признание тех, кто неустанно ищет новые подходы, вкладывая душу в каждую деталь образовательного процесса. Преподавание — тяжёлый труд, и общество осознаёт это, прилагая усилия для повышения статуса профессии и привлечения достойных кандидатов".

Марина Шишкина подчеркнула, что зарплаты учителей остаются низкими по сравнению с заработком курьеров доставки, поэтому государству необходимо искать способы мотивации педагогов. Признание талантов и достижений лучших учителей, организация конференций и семинаров способствуют росту престижа профессии и поддерживают стремление многих учителей двигаться вперёд.

Иван Меньшиков, учитель математики и лауреат конкурса 2020 года, подробно описал этапы соревнований: начинаясь на районном уровне, конкурс продолжается на региональном этапе, где побеждают лучшие педагоги. Некоторые задания являются традиционными, такими как "Открытый урок" и "Мастер-класс", другие могут меняться ежегодно. Победа в конкурсе приносит участникам общественное признание и нередко открывает двери для карьерного роста, хотя далеко не все готовы сменить профессию на должность руководителя образовательной структуры.

Леонид Дедюха, выигравший конкурс в 2024 году, рассказал изданию "Вечерний Петербург": "Конкурс позволяет проверить себя в реальных жизненных ситуациях, научить максимально понятно передавать материал ученикам. Моя позиция основана на важности изучения естественных наук, ведь физика лежит в основе множества профессий будущего: атомная энергетика, машиностроение, кораблестроение, фармацевтика и многое другое". По словам Леонида, переезд в Петербург вдохновил его профессиональными достижениями, в том числе победой коллеги Ильи Демакова, ставшей ярким примером успеха и вдохновения для молодого специалиста.

Таким образом, конкурс "Учитель года" способствует повышению престижа профессии, создает мотивацию для саморазвития педагогов и укрепляет доверие общества к российским школам.

Фото: Правительство Петербурга