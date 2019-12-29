Конкурс "Открытая сцена" пройдёт сегодня в Петербурге

Вход на него свободный.

Фестиваль-конкурс "Открытая сцена" пройдёт сегодня в торгово-развлекательном центре "Лето".

Это уникальный проект с открытой системой судейства, который проводится только на открытых площадках.

Артисты от 3 до 25 лет получать возможность заявить о себе, выступив перед зрителями.

Региональные телекомпании будут выпускать в эфир сюжеты после каждого конкурсного дня.

В финале фестиваля 3 солиста или команды получает приглашение на съемки сюжета о себе.

Начало мероприятия в 10:00.

Ранее мы сообщили, что фестиваль героинь "СуперзащитниЦЫ" пройдет в Петербурге.

Фото: Вконтакте