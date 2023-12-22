Конку на Васильевском острове оставят на прежнем месте

После сообщений о возможном демонтаже из-за нарушений договора аренды появилось много обращений от горожан, просящих сохранить объект.

Памятник конке у станции метро "Василеостровская" оставят на своем месте, заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

После сообщений о возможном демонтаже из-за нарушений договора аренды появилось много обращений от горожан, просящих сохранить объект.

Губернатор поручил Москаленко провести переговоры с арендаторами и владельцами модели вагона и, исследовав все варианты, было решено сохранить достопримечательность в качестве павильона для продажи периодической печатной продукции.

Фото: Telegram / Москаленко Online