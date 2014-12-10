В Мариинскую больницу попал мигрант с многочисленными ножевыми ранениями

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, на котором четверо мужчин выходят из белого автомобиля и устремлено идут в неизвестном направлении.

В воскресенье, 10 октября, в 14:47 в полицию поступило сообщение, что на улице у дома №43 по 6-й линии Васильевского острова найден мужчина с ножевыми ранениями. На место тут же прибыли сотрудники полиции, однако пострадавшего уже отвезли в Мариинскую больницу. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохраниетльных органах.

В 16 часов в 30-й отдел полиции из Мариинской больницы поступила телефонограмма. В учреждении рассказали, что бригада скорой помощи госпитализировала в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями 27-летнего уроженца Узбекистана.

В это время камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, на котором четверо мужчин выходят из белого автомобиля и устремлено идут в неизвестном направлении. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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Видео: Piter.tv