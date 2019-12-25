В борьбе за пассажиров водители маршруток устроили поножовщину в Шушарах

Один из водителей попал в больницу с ранением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкинской районе водитель напал на коллегу в борьбе за пассажиров. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 октября.

Инцидент произошел в пятницу, 9 октября, около 16:15 дня на Витебском проспекте. Между двумя водителями общественного транспорта произошел конфликт, в результате которого один из участников ссоры достал нож и ударил им оппонента.

Известно, что 49-летний пострадавший попал в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают 55-летнего нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства драки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что школьники решили пострелять на Маршала Захарова.

Фото: Piter.tv