Школьники решили пострелять на Маршала Захарова

Дети подумали, что пистолет игрушечный. "Войнушку" остановили сотрудники полиции.

В субботу, 9 октября, подростки открыли огонь из пневматического пистолета на Маршала Захарова. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцв позвонили в полицию и рассказали стражам порядка о выстрелах в воздух на улице. Силовики прибыли по указанному адресу и задержали 15-летнего мальчика, который признался, что стрельбу устроил его одноклассник. Второй подросток объяснил правоохранителям, что пистолет "Сталкер" он нашел у дома № 68 по улице Маршала Казакова. Приняв оружие за игрушечное, он дважды выстрелил в дерево.

Пистолет у детей забрали. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что студент выстрелил в окно гимназии СПбГУ из пневматики.

Фото: Piter.tv