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Ссора у кафе на Васильевском острове закончилась стрельбой
Сегодня, 13:49
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Rybka123

Ссора у кафе на Васильевском острове закончилась стрельбой

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Один из участников получил рану.

Накануне, 3 августа, у кафе "Учкудук" на Васильевском острове произошёл конфликт, переросший в стрельбу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Как стало известно, около трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе у заведения на 9-ой линии. Прибывший на место происшествия наряд полиции участников конфликта не застал. Однако свидетели рассказали сотрудникам, что в кафе что-то не поделили несколько мужчин азиатской внешности. Словесная перепалка переросла в драку, а затем в стрельбу. 

Позднее в полицию поступило сообщение из Александровской больницы, куда был госпитализирован 34-летний мужчина с пулевыми ранениями от травматического оружия. Его состояния медики оценили как средней тяжести. 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В данный момент правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к конфликту. 

Фото: Piter. TV

Теги: гу мвд, хулигантство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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