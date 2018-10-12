Ссора у кафе на Васильевском острове закончилась стрельбой

Один из участников получил рану.

Накануне, 3 августа, у кафе "Учкудук" на Васильевском острове произошёл конфликт, переросший в стрельбу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Как стало известно, около трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе у заведения на 9-ой линии. Прибывший на место происшествия наряд полиции участников конфликта не застал. Однако свидетели рассказали сотрудникам, что в кафе что-то не поделили несколько мужчин азиатской внешности. Словесная перепалка переросла в драку, а затем в стрельбу.



Позднее в полицию поступило сообщение из Александровской больницы, куда был госпитализирован 34-летний мужчина с пулевыми ранениями от травматического оружия. Его состояния медики оценили как средней тяжести.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В данный момент правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к конфликту.



Фото: Piter. TV