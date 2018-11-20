В Иркутской области погибли 4 человека в ДТП маршрутки и лесовозом

В сети опубликованы жуткие кадры последствий ДТП.

Сегодня, 31 января, в ДТП под Иркутском погибли 4 человека.

Сообщается, что маршрутка в темное время суток на скорости въехала в стоящий грузовик груженый лесом. При ударе переднюю часть маршрутного микроавтобуса буквально смяло. Водитель и три пассажира маршрутки погибли на месте ДТП. Еще 5 человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу. Микроавтобус ехал по маршруту Иркутск — Усть-Уда.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП. На опубликованных кадрах с места трагедии видно, что грузовик занимает практически всю полосу. Сообщается, что грузовик встал на ремонт. Горели ли габаритные огни, и выставлен ли был аварийный знак, предстоит выяснить.

Видео и фото: ВК, ДТП 38RUS Иркутск