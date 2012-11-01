Конференция "Корпоративная социальная ответственность" - прямая трансляция на Piter.TV

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире пленарную сессию "Глобальный Договор ООН как инициатива в сфере устойчивого развития: практики российских и международных компаний". Следить за мероприятием можно с 11.00 до 13.00 на главной странице сайта и в разделе "Наши трансляции".

В Санкт-Петербурге 14 февраля состоится ежегодная конференция "Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов". Мероприятие, организатором которого выступает деловое издание "Ведомости", объединит представителей государственных органов власти, благотворительных фондов и организаций, специалистов НКО, руководителе GR, PR, CSR, HR-департаментов, а также отраслевых ассоциаций и союзов. Основная программа конференции пройдет в период с 9.00 до 15.30. Узнать детали о событии можно на сайте организатора.

Все большее число компаний стремится обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе, создавая ценности для общества, учитывая ожидания широкого круга заинтересованных сторон, в числе которых собственники и потребители, сотрудники и местные сообщества на территориях присутствия. Бизнес перестает быть самим по себе, он встраивается в глобальную систему взаимоотношений, основа которых – корпоративная социальная ответственность. И, конечно, устойчивое развитие бизнеса не может происходить без развития территорий присутствия. организаторы мероприятия "Корпоративная социальная ответственность"

Ключевые темы события - взаимодействие бизнеса с властью и местными сообществами, а также устойчивое развитие территорий. В числе спикеров - эксперты с реальным опытом решения проблем бизнеса в регионах, работы с рисками и ведением социально ответственного бизнеса.

Конференция пройдет в формате делового завтрака, пленарного заседания, практических сессий и круглого стола с участием глав регионов и их представителей. Канал Piter.TV будет вести прямую трансляцию с пленарной сессии "Глобальный Договор ООН как инициатива в сфере устойчивого развития: практики российских и международных компаний" с 11.00 до 13.00. Следить за происходящим можно будет в разделе "Наши трансляции".

Модератором пленарного заседания станет Марина Вашукова, исполнительный директор, Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора". Среди тем дискуссии - потенциал Глобального договора ООН, КСО и устойчивое развитие, вопросы взаимодействия бизнеса и власти в регионах присутствия, реализация ЦУР в регионах присутствия, а вызовы для крупных компаний в целях устойчивого развития и управление устойчивым развитием и рисками в области КСО. Спикерами на заседании выступят Елена Феоктистова (управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, РСПП, заместитель председателя Управляющего совета, Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора"), Максим Иванов (заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам, "Кольская ГМК", заместитель председателя комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, член комитетов по бюджету, финансам и налогам; по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; по социальной политике и охране здоровья, Мурманская областная Дума), Юрий Благов (директор, Центр корпоративной социальной ответственности ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая школа менеджмента, СПбГУ), Наталья Поппель (начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, "Северсталь"), Анастасия Савельева (начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Департамента социальной политики, "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"), Артем Кривцов (вице-президент региона Север, аффилированные компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России), Татьяна Рожкова (руководитель направления "Социальная политика", "НЛМК"), Елена Серегина, (директор департамента корпоративной социальной ответственности, "МТС").