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Кондукторам запретят высаживать безбилетных пассажиров в зимнее время года
Сегодня, 8:58
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lesjasap
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Кондукторам запретят высаживать безбилетных пассажиров в зимнее время года

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В Правительстве хотят запретить кондукторам выгонять из транспорта "зайцев" на мороз.

Как сообщает "Петербургский дневник", Министерство транспорта России хочет запретить кондукторам высаживать безбилетных пассажиров во время сильных морозов на улице. В настоящее время данный законопроект рассматривается в Правительстве, хотя поправки уже предусмотрены. 
 
В частности, отмечается, что пассажира, не оплатившего проезд, можно высадить из транспортного средства только в том случае, если для его жизни и здоровья нет угрозы. 
 
Еще одним пунктом в инициативе может стать ужесточение наказания для кондукторов за несоблюдение вышеназванного пункта.
Теги: безбилетный проезд , зайцы , законопроект , инициатива , кондуктор , министерство транспорта , нововведение , правительство
Категории: Новости России

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