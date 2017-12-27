Кондукторам запретят высаживать безбилетных пассажиров в зимнее время года

В Правительстве хотят запретить кондукторам выгонять из транспорта "зайцев" на мороз.

Как сообщает " Петербургский дневник ", Министерство транспорта России хочет запретить кондукторам высаживать безбилетных пассажиров во время сильных морозов на улице. В настоящее время данный законопроект рассматривается в Правительстве, хотя поправки уже предусмотрены.

В частности, отмечается, что пассажира, не оплатившего проезд, можно высадить из транспортного средства только в том случае, если для его жизни и здоровья нет угрозы.

Еще одним пунктом в инициативе может стать ужесточение наказания для кондукторов за несоблюдение вышеназванного пункта.