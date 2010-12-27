Петербургский кондуктор нашла труп в автобусе

Труп 51-летнего мужчины обнаружили в автобусе №178.

В понедельник, 8 июля в полицию Калининского района Петербурга обратилась кондуктор автобуса №178. Она обнаружила в салоне труп 51-летнего мужчины, личность которого пока не установлена. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автобус остановили у дома №102 по проспекту Луначарского. Умерший был одет в черные куртку, джинсы и ботинки, а также в серую рубашку. Тело забрали в морг.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Александровском саду бездомный пытался спрятать в мусорный бак труп убитого друга.

Фото: Карина Азоян / Невские новости