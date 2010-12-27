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В Александровском саду бездомный пытался спрятать в мусорный бак труп убитого друга
Сегодня, 6:50
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lesjasap

В Александровском саду бездомный пытался спрятать в мусорный бак труп убитого друга

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Попытку отправить труп в мусорный контейнер заметил проезжающий наряд ДПС.

В Центральном районе Петербурга конфликт между двумя бездомными закончился убийством. Свидетелями попытки избавиться от трупа стал наряд ДПС. Они видели, как мужчина сбрасывает окровавленное тело в мусорный бак. 

На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Злоумышленник задержан на месте преступления. Известно, что описываемые события произошли утром 6 июля вблизи Адмиралтейства, в Александровском саду. 

Позже местные жители рассказали оперативникам, что слышали крики около пяти часов утра. У одного из бездомных был при себе нож. Им он и ударил 41-летнего напарника. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Большевиков человек упал с высоты.

Фото: Piter.tv 

Теги: адмиралтейство, александровский сад, бездомные, мусорный бак, убийство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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