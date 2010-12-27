Инвестора частного трамвая в Петербурге могут оштрафовать на 13 миллионов

Транспортная концессионная компания, занимающаяся возведением частного трамвая в Красногвардейском районе, может быть оштрафована на 13 миллионов рублей.

Вице-губернатор Игорь Албин сообщает, что отставание по некоторым видам работ на стройке частной трамвайной линии в сети Красногвардейского района составляет до двух месяцев. Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ходе проверки стройки заявила, что на концессионера могут наложить санкции. Транспортной концессионной компании (ТКК) грозит штраф на 13 миллионов.

Ранее вице-губернатор сообщал. Что отставание от графика составляет полгода. После этого на объекте заменили подрядчика и увеличены темпы работы. Сегодня Игорь Албин оптимистично заметил, что трамвай запустят уже в ноябре.

Смольный ранее хотел запустить движение на частной трамвайной линии уже в сентябре. Но завершить работы досрочно не вышло. Но строители теперь должны успеть к 30 октября, как и прописано в соглашении.

В ходе работ изменили технологию верхнего строения путей. Вместо фибробетонного основания рельсы кладут на железобетонные шпалы. За счет такого изменения в бюджет города вернется часть выделенный средств.