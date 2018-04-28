Концерт в честь 35-летия группы "Гражданская оборона"

К юбилейным концертам будет подготовлена выставка из личного архива фотографий музыкантов ГрОба, это будет передвижная экспозиция.

Главное музыкальное событие российского рока - 35-летие группы Гражданская Оборона!

Группа Гражданская оборона всегда была особенной среди всех культовых групп российского рока. Основанная в годы "перестройки" она пережила много ярких событий, перевернула сознание целых поколений.

В честь юбилея группа собирается максимально плотным составом. Выступать будут все живые музыканты, кто притронулся к формированю великой группы, музыканты последнего состава, занимающиеся другими проектам, не имеющим отношения к панк року, а так же некоторые музыканты, давно оставившие сцену, оставшиеся лишь на культовых фото и упоминаниях в статьях

Когда: 13 ноября

Где: Концертный зал Aurora (Пироговская наб., 5/2, Санкт-Петербург)

Билеты: от 800 рублей

Фото: aurora-hall.com