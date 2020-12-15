В Анненкирхе 25 и 26 марта оркестр сыграет "Mozart. Requiem"

В стенах лютеранской церкви 25 и 26 марта симфонический оркестр исполнит одно из самых известных произведений Моцарта.

Симфонический оркестр под сопровождение хора и ведущих оперных артистов приглашает гостей в мультимедийное путешествие. Под опаленными огнем стенами Анненкирхе музыканты сыграют произведение знаменитого классика, а оформление зала дополнят спроецированные на стены лютеранской церкви "живые" иммерсивные полотна. Зрители услышат одно из самых исполняемых музыкальных творений австрийского композитора, которое завершило творческий путь автора. Организатором мероприятия выступает Accord Lab. Хор и симфонический оркестр Молодежного оперного театра;

Дирижер -Игорь Новицкий;

Хормейстер - Викентий Нецветаев;

Худ. руководитель - Илья Такунцев;

Художник - Дарья Котюх. Место проведения: 20 часов. Дата проведения: 25 и 26 марта. Место проведения: Анненкирхе (Кирочная улица, 8 В). Фото: Вконтакте/Анненкирхе. События и мероприятия

