Концерт социально-благотворительного проекта "Будь с городом" стартовал в Петербурге

В эти минуты для зрителей онлайн-трансляции выступает группа "Самое Большое Простое Число".

Концерт шестого социально-благотворительного проекта "Будь с городом" стартовал в Петербурге. Концерт проходит в онлайн-режиме, трансляция ведется в социальных сетях. Для зрителей выступают Диана Арбенина ("Ночные Снайперы"), группа СБПЧ, Zoloto.

Темой проекта в этом году стала экология. В рамках трансляции активисты рассказывают, как жить в согласии с природой и окружающей средой. Поддержать можно межрегиональную общественную экологическую организацию "Мусора.Больше.Нет", ассоциацию "РазДельный сбор" и фонд "Зеленый драйвер".

Выступления впервые сопровождают трехмерные декорации дополненной реальности, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятия деловой программы проекта прошли в Петербурге ранее. В течение четырех часов эксперты обсуждали экологическое просвещение, вопросы минимизации отходов, охрану водных объектов, способы формирования экологического сознания.

Фото: предоставлено организаторами