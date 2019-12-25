Концерт к 125-летию Исаака Дунаевского состоится 10 марта в Филармонии имени Шостаковича. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

На концерт, посвященный 125-летию Исаака Дунаевского, жителей и гостей Петербурга приглашает Андреевский оркестр.

Исаак Дунаевский – советский композитор, дирижер и пианист, чье творчество стало символом эпохи. Его музыка звучит в фильмах "Веселые ребята", "Цирк", "Дети капитана Гранта" и "Весна". Автор написал свыше 1,2 тыс. песен.

С коллективом выступит солистка Мариинского театра Ирина Матаева, дирижер – народный артист РФ Дмитрий Хохлов. В программе также прозвучат произведения В. Андреева, Д. Шостаковича и А. Хачатуряна.

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