Концерт группы "Марсель"

Концерт пройдет 17 июля в пространстве "Флагшток". Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

В этот вечер под открытым небом на фоне заката прозвучат главные хиты коллектива, которые завоевали сердца слушателей по всей России: "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Сколько бы", "Туда где", "Настроение осень", "Полетели в небеса".

"Марсель" ведет активную творческую и гастрольную деятельность более 20 лет. Их выступления – это live на 100% и умение работать с публикой. Это будет не просто концерт, а настоящее летнее приключение.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия