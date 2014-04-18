  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт группы "Марсель"
Сегодня, 20:00
471
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт группы "Марсель"

0 0

Концерт пройдет 17 июля в пространстве "Флагшток". Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

В этот вечер под открытым небом на фоне заката прозвучат главные хиты коллектива, которые завоевали сердца слушателей по всей России: "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Сколько бы", "Туда где", "Настроение осень", "Полетели в небеса". 

"Марсель" ведет активную творческую и гастрольную деятельность более 20 лет. Их выступления – это live на 100% и умение работать с публикой. Это будет не просто концерт, а настоящее летнее приключение. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии