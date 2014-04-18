Концерт группы "Марсель"

В этот вечер под открытым небом на фоне заката прозвучат главные хиты коллектива, которые завоевали сердца слушателей по всей России: "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Сколько бы", "Туда где", "Настроение осень", "Полетели в небеса".
"Марсель" ведет активную творческую и гастрольную деятельность более 20 лет. Их выступления – это live на 100% и умение работать с публикой. Это будет не просто концерт, а настоящее летнее приключение.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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