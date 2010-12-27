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Концерт группы "Ленинград" ограничит движение транспорта
Сегодня, 11:37
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TretyakovaS
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Концерт группы "Ленинград" ограничит движение транспорта

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Концерт пройдет в рамках в честь Дня российской гвардии.

В воскресенье, 2 сентября на Дворцовой площади пройдет концерт группы "Ленинград". Об этом сообщает "Мегаполис".

Концерт пройдет в честь Дня российской гвардии. В этом году она празднует 318-ю годовщину. Отметим, что впервые за 100 лет будут вынесены исторические знамена лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков 1700 года. 

На Дворцовой площади будет выставлена военная техника и будут работать специальные тематические площадки. 

Ввиду проведения мероприятия будет ограничено движения в центре Петербурга с 10:45 до 12:00. Невский проспект будет перекрыт от площади Восстания до Дворцовой, также будет закрыт проезд от БКЗ "Октябрьский" по Лиговскому проспекту.

Фото: ВК/Ленинград 

Теги: группа ленинград , новости петербурга , новости спб , ограничение движения
Категории: Новости СПб

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