Концерт группы "Кипелов"

30 ноября в "Ледовом Дворце" выступит российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова.

Коллектив исполняет музыку в стиле симфоник-метал и хеви-метал.

Концерт "Кипелов" представляет собой всегда зрелищное шоу с отличным и качественным звуком и светом. Музыканты исполняют не только свой репертуар, но и некоторые хиты группы "Ария", в создании которых участвовал Валерий Кипелов.

Группа была лауреатом премии "MTV Russia Music Award". В 2004 году ребят наградили, как лучший рок-проект года.

Если вы любитель "Арии" и хотите насладиться новым звучанием давно известных композиций, то это мероприятие для вас.

Адрес: Ледовый Дворец

Начало в 19:00

Фото: "Кипелов" / ВКонтакте