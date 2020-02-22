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Концерт группы "Кипелов"
Сегодня, 19:00
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RipeHarvest

Концерт группы "Кипелов"

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30 ноября в "Ледовом Дворце" выступит российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова.

Коллектив исполняет музыку в стиле симфоник-метал и хеви-метал.

Концерт "Кипелов" представляет собой всегда зрелищное шоу с отличным и качественным звуком и светом. Музыканты исполняют не только свой репертуар, но и некоторые хиты группы "Ария", в создании которых участвовал Валерий Кипелов.

Группа была лауреатом премии "MTV Russia Music Award". В 2004 году ребят наградили, как лучший рок-проект года. 

Если вы любитель "Арии" и хотите насладиться новым звучанием давно известных композиций, то это мероприятие для вас.

Адрес: Ледовый Дворец

Начало в 19:00

Фото: "Кипелов" / ВКонтакте

Теги: кипелов, концерт, куда сходить в спб
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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