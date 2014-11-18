Концерт группы "7Б"
Сегодня, 20:00
Концерт группы "7Б"

Концерт состоится 14 марта в клубе "Космонавт". Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 16+.

Группе "7Б" исполняется 25 лет. В "Космонавте" ожидается юбилейный концерт объединения: неоднократные участники фестиваля "Нашествие", авторы саундтреков к известным отечественным фильмам, лидеры хит-парадов на радио "Максимум" и "Нашем Радио". 

Коллектив под руководством бессменного фронтмена Ивана Демьяна сыграет программу, собранную из лучших и любимых песен. Зрители услышат хиты "Молодые ветра", "Неизвестный солдат", "Осень", "Некрещеная луна", "Летим с войны" и другие. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

