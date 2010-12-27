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Концерт балета "Тодес"
Вчера, 19:00
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TretyakovaS
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Концерт балета "Тодес"

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В четверг, 20 июля Северная столица наполнится невероятной энергией танца от артистов балета Аллы Духовой.

Хореографический спектакль "И приснится же такое..." не оставит равнодушным даже самого закоренелого скептика. Романтика, энергия Дикого Запада и безграничная страсть - все это жители Северной столицы увидят на сцене БКЗ "Октябрьский" 20 июля.

Концерт состоится 20 июля в 19:00 в БКЗ "Октябрьский".

Фото: Тодес

Теги: куда сходить спб
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