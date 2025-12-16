Концерт "Зори здесь тихие"

Концерт пройдет 22 июня в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Зрителям представят оперу Кирилла Молчанова по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Это произведение о подвиге девушек-зенитчиц. Место действия – Карелия, время – 1942 год и наши дни.

Пролог и эпилог, которые обрамляют оперу, рисуют сегодняшние дни. Они завоеваны для нас теми, кто отдал свои жизни, сражаясь с врагом. Залог нашего нравственного и духовного здоровья – в этом ощущении преемственности поколений.

Продолжительность концерта составит 1 час 50 минут (без антракта).

Фото: pxhere