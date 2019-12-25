  1. Главная
Концерт "Золотые шедевры флейтовой музыки"
Сегодня, 19:00
Концерт состоится 7 ноября в Эрмитажном театре. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучат жемчужины мировой музыки, объединенные магией флейты. В программе ожидаются шедевры композиторов разных эпох и стилей: от полифонии барокко Иоганна Себастьяна Баха и Георга Филиппа Телемана до лиризма романтика Петра Ильича Чайковского. Завершится вечер музыкой нашего современника Джона Раттера. 

Поучаствуют в выступлении солисты Мариинского театра Денис Лупачев (флейта) и Андрей Огородников (флейта), Наталья Матренина (клавесин), а также камерный оркестр. 

Фото: pxhere 

