Концерт "Золотые шедевры флейтовой музыки"

Концерт состоится 7 ноября в Эрмитажном театре. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучат жемчужины мировой музыки, объединенные магией флейты. В программе ожидаются шедевры композиторов разных эпох и стилей: от полифонии барокко Иоганна Себастьяна Баха и Георга Филиппа Телемана до лиризма романтика Петра Ильича Чайковского. Завершится вечер музыкой нашего современника Джона Раттера.

Поучаствуют в выступлении солисты Мариинского театра Денис Лупачев (флейта) и Андрей Огородников (флейта), Наталья Матренина (клавесин), а также камерный оркестр.

Фото: pxhere