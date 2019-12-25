Концерт Жени Любич на крыше

Певица выступит на открытии бара ZaLive в пространстве ROOF PLACE.

В субботу, 12 сентября, в пространстве ROOF PLACE пройдет концерт "русской француженки" Жени Любич.

Исполнительница выступит на крыше для посетителей бара ZaLive, открытие которого состоится в тот же день.

Заведение для любителей живой музыки на Кожевенной линии 30, пока работает в тестовом режиме. Здесь будут проходить джазовые концерты, выступления локальных исполнителей и вечеринки. Сама певица признается, что с нетерпением ждет встречи с фанатами в месте, где открываются прекрасные виды на Финский залив.

Цена билета на выступление участницы проекта Nouvelle Vague варьируется от 1200 до 2000 рублей. С организаторами можно связаться по телефону +7 (911) 925-30-17.

В связи с эпидемией коронавируса, количество посетителей на мероприятии будет ограничено.

Фото: roofmusicgroup.ru