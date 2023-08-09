Концерт "Зарубежная классика"

Концерт пройдет 27 апреля во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Программа концерта будет посвящена шедеврам европейской музыкальной классики. Имя композитора XX века Эрманно Вольфа-Феррари для большинства станет приятным открытием. Виолончельную пьесу Макса Бруха Kol nidrei исполнят в необычной версии для скрипки с оркестром.

А "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса все еще поражает своими оркестровыми эффектами. Завершит программу "Четвертая симфония" Иоганнеса Брамса.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Анатолий Семенов.

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