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Концерт "Зарубежная классика"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Зарубежная классика"

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Концерт пройдет 27 апреля во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Программа концерта будет посвящена шедеврам европейской музыкальной классики. Имя композитора XX века Эрманно Вольфа-Феррари для большинства станет приятным открытием. Виолончельную пьесу Макса Бруха Kol nidrei исполнят в необычной версии для скрипки с оркестром.

А "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса все еще поражает своими оркестровыми эффектами. Завершит программу "Четвертая симфония" Иоганнеса Брамса. 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Анатолий Семенов. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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