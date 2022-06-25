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Концерт "Волшебные звуки ная"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Волшебные звуки ная"

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Концерт пройдет 29 июня в "Капелле", начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Программу представит Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева. Ожидается музыкальное путешествие в мир народных мелодий, оркестровых миниатюр и национальных образов. 

Флейта Пана – международный инструмент. Началом ее истории считают Древнюю Грецию, най особенно популярен в Румынии и Молдавии. Солистом будет Вячеслав Змеу, дирижером – народный артист Дмитрий Хохлов. Концерт объединит танцевальные пьесы, лирические миниатюры и произведения, вдохновленные фольклорными традициями разных стран.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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