Концерт "Вокальная музыка композиторов советского периода"
Сегодня, 19:00
Концерт пройдет 11 декабря в Доме журналиста. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на концерт, который будет посвящен вокальному наследию композиторов советской эпохи. Вы погрузитесь в мир глубоких эмоций и ярких образов Георгия Свиридова, Александра Глазунова и Рейнгольда Глиэра. Мероприятие дополнит музыка Дмитрия Шостаковича. 

В программе – романсы Свиридова, экспрессивные и драматичные вокальные произведения Шостаковича, лирические и мелодичные композиции Глиэра, светлые романсы Глазунова. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

