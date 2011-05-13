Концерт "Вокальная музыка композиторов советского периода"

Жителей и гостей Петербурга приглашают на концерт, который будет посвящен вокальному наследию композиторов советской эпохи. Вы погрузитесь в мир глубоких эмоций и ярких образов Георгия Свиридова, Александра Глазунова и Рейнгольда Глиэра. Мероприятие дополнит музыка Дмитрия Шостаковича.
В программе – романсы Свиридова, экспрессивные и драматичные вокальные произведения Шостаковича, лирические и мелодичные композиции Глиэра, светлые романсы Глазунова.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
