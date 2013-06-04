  1. Главная
Концерт Voices of the Universe
Сегодня, 21:00
Концерт пройдет 3 сентября в Планетарии №1. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается музыкальное шоу Voices of the Universe, которое представит группа "ЮLайк". Прозвучат мировые хиты Queen, Evanescence, Celine Dion, АИГЕЛ, Sting и других легендарных исполнителей. Гости погрузятся в исследование себя и космоса и ответят на вопрос, что общего между космическими явлениями и человеческими чувствами. 

Петербургский коллектив "ЮLайк" – оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции в авторских аранжировках. 

Фото: planetarium.one 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

