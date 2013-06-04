Концерт Voices of the Universe

Ожидается музыкальное шоу Voices of the Universe, которое представит группа "ЮLайк". Прозвучат мировые хиты Queen, Evanescence, Celine Dion, АИГЕЛ, Sting и других легендарных исполнителей. Гости погрузятся в исследование себя и космоса и ответят на вопрос, что общего между космическими явлениями и человеческими чувствами.
Петербургский коллектив "ЮLайк" – оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции в авторских аранжировках.
Фото: planetarium.one
