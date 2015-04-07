Концерт "Великие саундтреки: Хорнер, Джавади"
Сегодня, 19:00
Концерт "Великие саундтреки: Хорнер, Джавади"

Концерт состоится 30 апреля в "Колизее". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Исполнитель: Губернаторский симфонический оркестр, дирижером будет Игорь Пономаренко. 

В программе: Джеймс Хорнер — Музыка к кинофильмам "Титаник", "Человек-паук", "Храброе сердце", "Маска Зорро", "Чужие", "Гринч – похититель Рождества", "Звездный путь II: гнев хана", "Игры разума", "Каспер", "Легенды осени", Рамин Джавади — Музыка к картинам "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Вечные", "Ночь страха", "Фоллаут", "Игра престолов", "Мир дикого Запада", "Сраженный молнией". 

