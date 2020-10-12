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Концерт "Вечер страсти: испанское фламенко"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вечер страсти: испанское фламенко"

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Концерт состоится 29 августа в Доме журналиста. Начнется мероприятие в 19:00. Без возрастных ограничений.

Компания "Вселенная классики" приглашает на вечер, где фламенко оживет в красном свете и ритме сердца. На концерте страсть станет осязаемой, а эмоции будут видимыми. 

Исполнитель 29 августа – ансамбль "Без слов". Это профессиональный коллектив музыкантов жанра фламенко, выступающий на различных площадках России. Лауреаты всероссийских и международных фестивалей. Состав: Ксения Малыгина (вокал), Лев Савиных (гитара), Татьяна Корсакова (танец), Светлана Зиновьева (танец) и Надежда Образцова (танец). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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