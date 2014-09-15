Концерт "Вечер камерной музыки" пройдет 5 июня в Филармонии имени Шостаковича. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на концерт 14-го абонемента "Семейный портрет в интерьере". Исполнители: Дмитрий Еремин (виолончель), Анна Рычкова (фортепиано), Елизавета Еремина (фортепиано) и Варвара Еремина (художественное слово).

В программе: Гранадос – Интермеццо из оперы "Гойески"; Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром; Шуман – Три пьесы-фантазии для фортепиано и виолончели, Арабеска; Брамс – Две песни для меццо-сопрано, альта и фортепиано.

Фото: pxhere