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Концерт Валерия Семина
Сегодня, 19:00
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Концерт Валерия Семина

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Концерт Валерия Семина пройдет 7 апреля в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Заслуженный артист РФ Валерий Семин – деятель народной культуры, баянист, создатель и художественный руководитель группы "Белый день". В его репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений, что позволяет составить концертные программы к любому празднику.

Все концерты Валерия Семина проходят в дружеской атмосфере на различных площадках страны. Музыкант про преданность русской народной культуре, безграничную любовь к песням и национальным инструментам. 

Фото: grand-concert.ru 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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