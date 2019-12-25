Концерт Валерия Семина пройдет 7 апреля в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Заслуженный артист РФ Валерий Семин – деятель народной культуры, баянист, создатель и художественный руководитель группы "Белый день". В его репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений, что позволяет составить концертные программы к любому празднику.

Все концерты Валерия Семина проходят в дружеской атмосфере на различных площадках страны. Музыкант про преданность русской народной культуре, безграничную любовь к песням и национальным инструментам.

Фото: grand-concert.ru