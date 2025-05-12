Концерт "Уитни Хьюстон. Трибьют"

Концерт состоится 5 сентября во Дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Уитни Хьюстон прозвучит в одном из самых красивых залов Петербурга. Софья Шустрова и ее бэнд представят программу-трибьют, созданную с уважением к оригиналу и со свежим взглядом.

I Have Nothing, Run to You, I Wanna Dance with Somebody и, конечно, вечная I Will Always Love You – это песни, которые хочется петь вместе и проживать заново. Певица превращает каждую композицию в мини-историю, прожитую на сцене. Если вы хотите провести вечер в атмосфере настоящей музыкальной искренности, когда после долго не хочется включать телефон, то концерт создан для вас.

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