Концерт The Five Senses пройдет 24 октября в Планетарии №1. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

В переводе с английского The Five Senses – "Пять Чувств". Эту музыку сложно отнести к одному жанру.

Гости услышат композиции ethno до psychedelic-pop музыки, уходящие в кинематографичное звучание. The Five Senses имеет узнаваемый стиль благодаря глубокому голосу певицы. Прозвучат саундтреки на русском и английском, но чаще – на особом языке, похожем на древние диалекты восточно-азиатских культур.

Исполнители: Саша Ниязова (вокал), Андрей Девятых (клавишные), Ярослава Попова (виолончель).

Фото: пресс-служба Планетария №1