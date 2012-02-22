  1. Главная
Концерт The Five Senses
Сегодня, 21:00
Концерт The Five Senses пройдет 24 октября в Планетарии №1. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

В переводе с английского The Five Senses – "Пять Чувств". Эту музыку сложно отнести к одному жанру. 

Гости услышат композиции ethno до psychedelic-pop музыки, уходящие в кинематографичное звучание. The Five Senses имеет узнаваемый стиль благодаря глубокому голосу певицы. Прозвучат саундтреки на русском и английском, но чаще – на особом языке, похожем на древние диалекты восточно-азиатских культур. 

Исполнители: Саша Ниязова (вокал), Андрей Девятых (клавишные), Ярослава Попова (виолончель). 

Фото: пресс-служба Планетария №1 

